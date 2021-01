Donald Trump comot White House for last time as US president - See pictures and wetin e tok

Wia dis foto come from, Getty Images Wetin we call dis foto, Donald Trump dey wave White House bye-bye

Donald Trump don comot di White House for di final time of im presidency, ahead of di inauguration of Joe Biden.

Mr Trump bin take helicopter to Andrews base, wia e make some last remarks as president before e board di Air Force One plane for Florida.

E be di first president to snub im successor inauguration since 1869.

Mr Biden go take di oath of office by noon (17:00 GMT) for Washington, wey dem don secure afta di deadly riot for di Capitol dis month.

See di pictures of im last moments

