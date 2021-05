Alex Ekubo Wedding: Fancy Acholonu, Alex Ekubo announce wedding date to marry

26 minutes wey don pass

Wia dis foto come from, Instagram/@falexxforever Wetin we call dis foto, Alex and Fancy

Nollywood actor, Alex Ekubo don announce di date wen im go marry.

E announce for inside social media say both im traditional and white wedding go hold for November of dis year.

The wedding wey dem nickname, Falexx Forever, go hold dia traditional wedding for Imo state on November 20, and di Church wedding go happun for November 27, 2021.

Wia dis foto come from, Screenshot

Oga Ekubo bin wet pipo throat on Saturday wen im tell dem to wait till di new week start before im go tok wen im go wed im businesswoman, fiancée, Fancy Acholonu.