Algeria Vs Sierra Leone live updates - Afcon 2021

11 January 2022, 13:44 WAT New Informate one minute wey don pass

Wia dis foto come from, Getty Images

Algeria dey face Sierra Leone for Douala Stadium for Cameroon for dia first African Cup of Nations, Afcon 2021 encounter.

Algeria na di defending champion and get Man City star Mahrez Riyad as part of di team.

How di match dey go

First Half

5mins: Kwame Quee (Sierra Leone win free kick for di defensive half. Foul by Yacine Brahimi (Algeria)

Corner, Sierra Leone. Na Abdelkader Bedrane concede am.

Attempt missed. Islam Slimani (Algeria) right foot shot from difficult angle on di right dey close, but e miss am to di right. E dey assisted by Riyad Mahrez with a through ball.

Mohamed Buya Turay (Sierra Leone) win free kick for di attacking half. Foul by Youcef Atal (Algeria).

10mins: Missed attempt. Alhaji Kamara (Sierra Leone) right foot shot from di centre of di box.

Foul by Umaru Bangura (Sierra Leone).

Islam Slimani (Algeria) win free kick on di left wing. Corner, Algeria. Na Umaru Bangura concede am.

Youcef Belaïli (Algeria) right foot shot from outside di box dey blocked. Cornerfor Algeria. Alhaji Kamara concede am.

15:mins: Foul by Alhaji Kamara (Sierra Leone). Ramy Bensebaini (Algeria) win free kick for di defensive half.

Kei Kamara (Sierra Leone) win free kick for di defensive half. Foul by Ramy Bensebaini (Algeria).

20mins: Mohamed Buya Turay (Sierra Leone) win free kick on di left wing. Foul by Riyad Mahrez (Algeria).

Attempt missed. Alhaji Kamara (Sierra Leone) header from di centre of di box dey close, but e miss am to di right. Na Mustapha Bundu assist with a cross afta a set piece situation.

Attempt saved. Youcef Belaïli (Algeria) right foot wey e shoot from outside di box dey saved for di centre of di goal. E dey assisted by Haris Belkebla.

Kei Kamara (Sierra Leone) win free kick for di defensive half. Foul by Haris Belkebla (Algeria).

Line up

Algeria

Formation 4-4-2

23 M'Bolhi

20 Atal

2 Mandi

17 Bedrane

21 Bensebaini

7 Mahrez

12 Belkebla

8 Belaïli

11 Brahimi

13 Slimani

10 Feghouli

Substitutes

4 Benlamri

5 Tougai

9 Bounedjah

14 Bendebka

15 Boulaya

16 Oukidja

19 Zorgane

24 Chétti

25 Benayada

26 Amoura

27 Benrahma

28 Halaimia

Sierra Leone

Formation 4-2-3-1

1 Nbalie Kamara

2 Kakay

5 Caulker

17 Bangura

3 Wright

7 Quee

6 Kamara

19 Bundu

10 Kamara

14 Buya Turay

12 Kamara

Substitutes

4 Kamara

8 Fofanah

9 Williams

11 Kaikai

15 Dunia

16 Sesay

20 Mansaray

21 Kanu

22 Kallon

23 Caulker

27 Dumbuya

28 Kamara

Referee: