Senegal vs Egypt live: Ismaila Sarr start first game for Afcon 2021 final

one hour wey don pass

Wia dis foto come from, Getty Images Wetin we call dis foto, Either Sadio Mane or Mohamed Salah go win di Nations Cup

Senegal and Egypt go meet today for di final of di 2021 Africa Cup of Nations.

Di Teranga Lions don lose both finals wey dem don play, for 2002 and 2019, while Egypt don win Afcon seven times.

Di Pharaoh's dey look to lift di trophy again for di first time since dem last win am for 2010.

Egypt coach, Carlos Queiroz go dey absent from di final afta di 68-year-old bin collect red card for dia seminal fixture against Cameroon wey dem win on penalties.

Instead, na im assistant Diaa El Sayed go lead di team out for di final.

Senegal vs Egypt lineup

Senegal: 16. Mendy, 20. Sarr, 3. Koulibaly, 22. Diallo, 2. Ciss, 8. Kouyate, 6. Mendy, 18. Sarr, 5. Gueye, 10. Mane, 19. Diedhiou.

Egypt: 16. Gabaski, 8. Ashour, 2. Abdelmonem, 15. Hamdi, 13. El Fotouh, 17. Elneny, 5. Fathi, 4. El Solia, 10. Salah, 14. Mostafa Mohamed, 22. Marmoush