Di summit wey di world bin dey wait for between US presido Donald Trump and North Korea leader Kim Jong-un don come and go.

But wetin catch pipo eye na say oga Kim dey cari im toilet dey waka.

According to South Korea tori pipo Chosun Ilbo, e be like say di North leader no dey comot im kontri without in personal toilet.

In fact, anoda South Korea tori pipo, Daily NK tok say e get special motor for im convoy wey dey cari di toilet everiwia wey im dey go.

Di reason fit be say, dem wan prevent make foreign pipo no see wetin dey comot for im belle wey dem fit use analyse di leader health.

If e dey sound one kain for ear na because e dey strange but tori be say di tin wey dey fear North Korea don fit happen before.

For di 1940s, Russia bin get special agency wey dey check pipo poo-poo to analyse foreign leaders dem health.

According to former Soviet Agent, Igor Atamanenko, wen Russia and China leaders Josef Stalin and Mao Zedong bin meet for Moscow, dem bin give di Chinese leader im own toilet so dem go fit comot im own poo-poo test am.

And na di poo-poo make Russia decide say dem go sign deal with China for 1949.