Grammy-nominated afrobeat artist Seun Kuti no dey new to di spotlight and to tok im church mind about different tins and how e dey do Africans.

Im follow BBC Pidgin yan small about Christmas and di mata of Santa Claus.

Kuti also tok say im dey celebrate new year sha.

Im fourth album "Black Times" wey im record wit im papa, Fela Anikulapo Kuti band, Egypt 80 dey sweet many fans and dem hope say im go win di Grammy.

Video producers: Abdulmalik Fahd, Usifo Omozokpea and Sarah Tiamiyu