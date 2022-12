New Year 2023: World don begin celebrate di arrival of 2023

By Jasmine Andersson

BBC News

31 December 2022, 19:10 WAT New Informate one minute wey don pass

New year celebrations dey in full swing for some parts of di world wey don already enta 2023.

Di Pacific nation of Kiribati na di first to welcome di new year, New Zealand follow one hour later.

And thousands gather for Sydney for di Australian city famous fireworks display.

Wia dis foto come from, BIANCA DE MARCHI/EPA-EFE/REX/Shutterstock Wetin we call dis foto, Sydney fireworks launch from dia Harbour Bridge, Opera House and barges for di famous harbour

Wia dis foto come from, Getty Images Wetin we call dis foto, Many also gather to watch di fireworks under di trees for Sydney Botanic Gardens

Wia dis foto come from, Getty Images Wetin we call dis foto, Pipo bin don gather early momo to get correct place wia dem fit stand to watch di midnight fireworks ova di Sydney Opera House

Wia dis foto come from, Getty Images Wetin we call dis foto, Di Hagley Park celebrations for Christchurch, New Zealand, dey marked wit fireworks and live music

Wia dis foto come from, Reuters Wetin we call dis foto, Pipo gather to celebrate as di clocks turn midnight for Seoul, South Korea

Wia dis foto come from, Reuters Wetin we call dis foto, Revellers release balloons as dem take part for new year celebrations for Tokyo, Japan

Wia dis foto come from, Reuters Wetin we call dis foto, Entertainers perform during a countdown event for di 2023 new year celebrations for Tokyo

Wia dis foto come from, Reuters Wetin we call dis foto, Fireworks explode over Victoria Harbour to celebrate di new year for Hong Kong

Wia dis foto come from, Getty Images Wetin we call dis foto, Pipo celebrate for Taiwan, as fireworks light up di skyline from di Taipei 101 building

Wia dis foto come from, Reuters Wetin we call dis foto, Fireworks explode ova di Chao Phraya River for Bangkok, Thailand as di clock struck midnight