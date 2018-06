Como ofender o árbitro em russo e outras frases úteis para a Copa do Mundo

Faltam poucos dias para o começo da Copa do Mundo. Pela primeira vez, a competição será disputada na Rússia. Milhares de torcedores de futebol já estão viajando para o país para acompanhar suas seleções.

Mas, chegando à Rússia, como dizer o básico, como "qual é a senha do wi-fi"? Ou então, como descobrir onde fica o estádio ou a estação de metrô?

E quem não for viajar e quiser exibir seu russo na mesa do bar?

Pedimos ajuda aos colegas da BBC News Rússia para ensinar as frases essenciais para a Copa do Mundo na Rússia. Com um pouco de esforço, dá para aprender a reclamar do árbitro e dizer que o Neymar é melhor que o Kokorin.