'Queremos viralizar': a realidade por trás das glamorosas fotos 'fakes' de casamento nas redes

Recém-casados em algumas partes da Índia estão trocando as tradicionais fotos de casamentos hindus por sessões de fotos "alternativas", na esperança de viralizar nas redes.

Nayana, de 23 anos, é enfermeira. Abhijith, de 26 anos, trabalha numa fábrica de temperos. Eles são do estado de Kerala e investiram tempo e dinheiro no álbum de casamento numa sessão que teve até chuva falsa e flores artificais.

“Queríamos que viralizasse”, diz Nayana. Ela admite que se tivesse mais dinheiro teria ido a outros países ou faria fotos no fundo do mar para ter o "álbum perfeito" de casamento.

Nayana diz que acompanha as fotos de noivos indianos nas redes sociais e a maioria delas são na praia ou em casas flutuantes. “Queríamos algo diferente”, conta.

Os noivos, então, investiram para ter fotos que se parecem com um filme de Bollywood, a Hollywod indiana.

Imagens do “making of” da sessão de fotos, que custou US$ 1,5 mil, mostram o casal numa bacia colocada num poço cercado por terra e lama. Com uma mangueira, a produção simula chuva.

Vídeo produzido, filmado e editado por Anubha George, Anand Mohandas e Trystan Young.