Coronavírus: Sem dados do Ministério da Saúde, universidade americana tira Brasil de ranking de monitoramento de covid-19

A Universidade Johns Hopkins excluiu o Brasil de seu levantamento global sobre coronavírus neste sábado (6/6).

A exclusão veio um dia depois de o Ministério da Saúde mudar a maneira como divulga os dados de contaminados e mortos pela doença.

Em nota à BBC News Brasil, a prestigiosa instituição de ensino disse: "Sobre a contagem de casos do Brasil no dia 5 de junho, o ministério da Saúde brasileiro suspendeu a divulgação de dados de sua plataforma https://covid.saude.gov.br/. Até que esses dados voltem a ser divulgados, estamos usando os mais recentes que temos, de 4 de junho. Quando esses dados ficarem disponíveis, vamos corrigir as informações em nosso site".