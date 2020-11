A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Entenda como funciona o sistema de votação eletrônica no Brasil

Usada no país desde a década de 1990, a urna eletrônica possibilita que o Brasil tenha os resultados das eleições poucas horas depois do fim da votação. É diferente do que acontece em outros países, onde a contagem pode levar dias.