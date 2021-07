A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Edifício que desabou em Miami tem parte restante demolida

Há 15 minutos

As autoridades decidiram demolir de forma controlada a parte que restava do prédio que desabou parcialmente em Surfside, em Miami Beach.

O objetivo da implosão é permitir que as equipes de resgate continuem, de forma segura, com as buscas nos destroços pelos desaparecidos.