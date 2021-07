Brasil tem novo dia de protestos contra Bolsonaro

Há 1 hora

Novos protestos contra o presidente Jair Bolsonaro ocorreram pelo país neste sábado (24/7), em cidades de todos os Estados e também em algumas cidades do exterior.

O ato de oposição ao governo é o quarto nos últimos meses, após as manifestações de 3 de julho, 19 de junho e 29 de maio, pedindo o impeachment do presidente e em defesa da democracia e do avanço da campanha de vacinação contra a covid-19.