A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

4 fatores que aumentam risco de pessoas vacinadas pegarem covid

Há 1 hora

Duas semanas após a segunda dose da vacina contra covid-19, os efeitos protetores da vacinação estão no auge. Neste ponto, você está totalmente vacinado.

Uma das fontes do vídeo é um artigo dos cientistas Vassilios Vassiliou, Ciaran Grafton-Clarke e Ranu Baral, da Universidade de East Anglia, no Reino Unido, para o site de notícias acadêmicas The Conversation.