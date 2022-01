Marjorie Taylor Greene: Twitter encerra conta de congressista dos EUA por falsa informação sobre covid

A empresa identificou e tirou do ar um post de Greene, que é do Partido Republicano, por considerar que poderia ser prejudicial para os usuários da plataforma.

Ela tuitou no último sábado (1°/1) a informação falsa de que há nos Estados Unidos elevados índices de mortes ligadas à vacinação contra a covid.

Em agosto de 2021, Greene recebeu uma punição por uma postagem que dizia falsamente que as vacinas estavam falhando e que os órgãos reguladores nos EUA não deveriam permiti-las.

Candidata do QAnon

Marjorie Taylor Greene foi eleita à Câmara dos Representantes pelo Estado da Geórgia como a candidata do grupo conspiratório QAnon. Ela, uma empresária novata na política, venceu no fortemente conservador 14º Distrito da Geórgia, derrotando o democrata Kevin Van Ausdal.

Os QAnon emergiram nos últimos anos em volta da ideia de que existiria uma rede de pedófilos e satanistas infiltrada no governo, no mercado e na mídia com o objetivo de derrubar o presidente republicano Donald Trump.