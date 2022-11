Copa do Mundo: saiba o valor da premiação, restrições do Catar e outras curiosidades sobre o Mundial

20 novembro 2022

Crédito, David Ramos/Getty Images

Quando será a abertura da Copa?

O primeiro jogo da Copa é tradicionalmente feito com o país-sede e um adversário do grupo - neste caso, o Catar joga contra o Equador no dia 20 de novembro (próximo domingo), às 13h no horário de Brasília, no estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor.

Quantas e quais seleções participam da Copa do Mundo 2022?

São 32 seleções, divididas em oito grupos com quatro times em cada. Entre as que participam do torneio, estão: Qatar, Equador, Senegal, Holanda, Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales, Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia, Dinamarca, Tunísia, França, Austrália, Alemanha, Japão, Espanha, Costa Rica, Bélgica, Marrocos, Croácia, Canadá, Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões, Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai.

Qual é a data da final da Copa do Mundo?

A final da Copa do Mundo acontece no dia 18 de dezembro, às 16 horas no horário de Brasília. O jogo acontecerá no Estádio de Lusail, em Doha, capital do Catar.

Quando será o primeiro jogo do Brasil?

O Brasil estreia na Copa no dia 24 de novembro (quinta-feira), às 16 horas no horário de Brasília, contra a Sérvia. Nos jogos seguintes pela fase de grupos, a seleção brasileira enfrenta a Suíça (28/11, às 13h), e depois, a seleção do Camarões (dia 2/12, às 14h).

Quais jogadores brasileiros foram escalados para a Copa do Mundo?

Na lista de convocados - com suas respectivas posições, idades e times nos quais jogam - estão:

Goleiros Alisson, 29 (Liverpool); Ederson, 29 (Manchester City); Weverton, 34 (Palmeiras). Laterais direitos: Danilo, 31 (Juventus).

Zagueiros Bremer, 25 (Juventus); Éder Militão, 24 (Real Madrid); Ibañez, 23 (Roma); Marquinhos, 28 (Paris Saint-Germain); Thiago Silva, 37 (Chelsea).

Laterais esquerdos Alex Sandro, 31 (Juventus); Alex Telles, 29 (Sevilla).

Volantes Bruno Guimarães, 24 (Newcastle); Casemiro, 30 (Manchester United); Fabinho, 28 (Liverpool); Fred, 29 (Manchester United).

Meias Éverton Ribeiro, 33 (Flamengo); Lucas Paquetá, 25 (West Ham).

Atacantes Antony, 22 (Manchester United); Matheus Cunha, 23 (Atlético de Madrid); Neymar, 30 (Paris Saint-Germain); Pedro, 25 (Flamengo); Raphinha, 25 (Barcelona); Richarlison, 25 (Tottenham); Roberto; Firmino, 30 (Liverpool); Rodrygo, 21 (Real Madrid); Vinicius Junior, 22 (Real Madrid).

Crédito, Christopher Pike/Getty Images

Como funciona a liberação de jogadores por parte de seus clubes?

Os clubes que cederem jogadores para a Copa do Mundo de 2022 receberão dinheiro da Fifa, uma prática que existe desde o Mundial de 2010, na África do Sul, e serve para compensar financeiramente as equipes que pagam os salários dos protagonistas do evento.

O valor distribuído será US$ 209 milhões (pouco mais de R$ 1,1 bilhão) para os clubes que tiverem jogadores na Copa. A quantia destinada a cada equipe depende da quantidade de dias nos quais os atletas serão usados (para jogos e treinos) e também se aplica a jogadores que defenderam os times nos últimos dois anos.

Qual é o prêmio da Copa do Mundo do Catar?

Na edição do Catar, a FIFA distribuirá um total de US$ 440 milhões, divididos de acordo com o desempenho na competição. A seleção campeã vai receber US$ 42 milhões. O segundo colocado ficará com US$ 30 milhões, enquanto o terceiro vai embolsar US$ 27 milhões.

Qual o fuso horário do Catar?

No Catar, há apenas um fuso horário, o GMT+3, também chamado de horário de Moscou, o que faz com que o país esteja seis horas à frente do horário de Brasília.

Qual é o mascote da Copa de 2022?

La'eeb é o mascote da Copa do Catar 2022. A palavra, segundo descrição da Fifa no anúncio do personagem, significa "jogador super habilidoso" em árabe. O desenho foi inspirado nos lenços de cabeça comumenteusados na cultura árabe.

Crédito, GIUSEPPE CACACE/Getty Images

Por que a Copa só começa em novembro?

O torneio é tradicionalmente disputado entre junho e julho, mas a data da Copa do Mundo de 2022 foi alterada porque esses meses marcam o verão no Qatar, onde as temperaturas podem ultrapassar 40ºC.

Quais as restrições da Copa do Mundo no Catar?

Pelas leis e cultura do país, uma série de proibições difere a edição do Catar de outras Copas do Mundo. Manifestações LGBTQIA+, como o uso de bandeiras, estão proibidas, assim como a demonstração de afeto em público (independentemente da orientação sexual), e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios.

De quanto em quanto tempo acontece a Copa do Mundo?

O torneio ocorre a cada quatro anos, mas já teve um intervalo de 12 anos (entre 1938 e 1950) devido à Segunda Guerra Mundial.

Qual é a seleção que mais venceu Copas do Mundo?

Brasil é o time com mais títulos, um total de 5. Alemanha e Itália vem a seguir, ambos com 4 títulos.

Quem venceu a última Copa do Mundo?

A França foi o país vencedor da última Copa do Mundo, em 2018. A equipe consagrou-se campeã após derrotar a Croácia, segunda colocada, por 4 a 2. O terceiro lugar foi conquistado pela Bélgica, que derrotou a Inglaterra por 2 a 0.

Onde será a Copa do Mundo de 2026?

A Copa do Mundo de 2026 será sediada por Estados Unidos, México e Canadá, e será a edição com mais nações participantes, um total de 48 times.