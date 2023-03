A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O pássaro que se recusa a deixar companhia de homem que o salvou

Há 1 hora

Há cerca de um ano, um indiano do Estado de Uttar Pradesh encontrou um grou ferido em sua fazenda. Agora, o pássaro tornou-se um companheiro inseparável de Arif. Os vídeos dos dois juntos viralizaram na Índia.

Arif diz que levou o grou para casa e o curou com remédios caseiros. Ele pensou que o grou retornaria à natureza quando seus ferimentos se curaram, mas não foi isso que o pássaro fez.

O grou ficou e os dois criaram uma grande amizade. O grou quase nunca sai do seu lado, diz ele. "Tem dias em que ele voa para muito longe, mas sempre volta antes do pôr do sol", diz Arif. A amizade prospera na liberdade."