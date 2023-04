Como falas de Lula sobre paz na Ucrânia irritaram EUA e UE

Há 25 minutos

Neste vídeo, Camilla Veras Mota explica o que tem dito Lula, por que isso tem sido diferente da posição oficial do Brasil, via Itamarary, e como especialistas veem as pretensões do presidente – e as respostas que suas falas polêmicas têm recebido.