Como 4 crianças sobreviveram a 40 dias na selva amazônica

Há 34 minutos

Durante 40 dias, militares e indígenas procuraram por quatro crianças perdidas na selva da Colômbia após um acidente com o avião onde estavam.

Quando elas foram encontradas com vida, em 9 de junho, muitas pessoas falaram em milagre. Mas grupos indígenas que conhecem a floresta asseguram que em vez de ser uma ameaça, foi a selva que as salvou.

Neste vídeo, nossa repórter Laís Alegretti explica essa história com a ajuda de Alex Rufino, professor indígena especialista em sobrevivência na selva, e Luis Acosta, coordenador da Guarda Indígena, que participou do resgate em conjunto com o exército colombiano.