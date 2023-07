Inteligência Artificial: as previsões sombrias de professor

A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Inteligência Artificial: as previsões sombrias de professor

Há 41 minutos

Gary Marcus, professor emérito da Universidade de Nova York (NYU), nos Estados Unidos, e uma das principais vozes no debate sobre a inteligência artificial na atualidade, acha que o lançamento do ChatGPT nos está levando ao "momento Jurassic Park" das máquinas: a possibilidade — como no filme de Steven Spielberg — de que a situação fuja do controle.

Marcus fez algumas previsões no ano passado sobre as consequências da ampla adoção da IA no dia a dia das pessoas. Uma delas foi a de uma morte relacionada a um chatbot.

E em março último, na Bélgica, um homem que conversava frequentemente com o chatbot Eliza, da empresa Chai, cometeu suicídio. A esposa culpa o contato com o robô. O governo belga expressou preocupações com esses sistemas após a revelação do caso.

O repórter Shin Suzuki conversa com Gary Marcus e explica as incertezas que rondam o futuro sob o poder cada vez maior da inteligência artificial.