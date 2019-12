‘Levava 40 segundos só para dizer meu nome’: o curso de 4 dias que reduz gagueira

Gaguejar é uma condição neurológica que afeta mais de 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas um programa criado nos anos 1990, que junta técnicas de respiração com ensinamentos da psicologia esportiva, oferece uma terapia intensiva de quatro dias que tem ajudado muita gente ao redor do mundo.

"O programa McGuire é para pessoas que querem mesmo trabalhar a falar", diz Daniel Tusk, que conseguiu superar sua gagueira o curso e o levou à Dinamarca. "Nós começamos bem cedo e terminamos tarde da noite. Então, fisicamente, é difícil, e fazemos muitos exercícios de respiração".

O curso ajuda pessoas com gagueira a superar o medo de falar em público e de conversar com estranhos.

A gagueira de Signora Bergland era tão severa que ela tinha dificuldades até para se apresentar a um estranho. Após participar do curso, seu progresso é motivo de alegria para sua mãe, Susan. "É lindo. Senti que foi a primeira vez que eu a estava vendo muito feliz de verdade", diz.

Embora não exista "cura" para a gagueira, muitos evoluíram consideravelmente depois de participar do programa.