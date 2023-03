Por que cientistas discutem criação de fuso horário na Lua

Relógios correm mais rápido na Lua do que na Terra

Há 28 minutos

Que horas são na Lua? No momento, ninguém tem certeza.

O tempo na órbita da Terra geralmente é o mesmo que na região correspondente do planeta, mas como diferentes países planejam viajar e trabalhar na superfície lunar nos próximos anos, há um debate sobre se não seria uma boa ideia ter um horário lunar oficial.

Por que não há um horário oficial na Lua?

A cronometragem do tempo na Lua pode ser complicada pois os relógios funcionam um pouco mais rápido na superfície lunar - um dia de 24h em um relógio lunar tem 56 microssegundos a menos do que na Terra. Pode parecer pouco, mas é uma diferença que vai se acumulando. Isso acontece porque a Lua tem uma gravidade mais fraca do que a Terra.