A pesquisa de 20 anos arruinada após faxineiro desligar congelador

Segundo os advogados, as amostras armazenadas a -80 °C eram "insalváveis", e os danos chegaram ao valor de US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,8 milhões).

No laboratório, estava sendo realizada uma grande pesquisa sobre fotossíntese, liderada pelo professor K. V. Lakshmi, que tinha potencial para ser "pioneira" no avanço do desenvolvimento de painéis solares, segundo o advogado do instituto.