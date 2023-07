A grave crise de combustível que levou Cuba a pedir socorro à sua antiga aliada Rússia

Jorge luta para manter seu carro andando. As peças de reposição são escassas e caras. Encher o tanque com combustível é uma tarefa que leva dias.

No pior momento da crise, as filas de carros nos postos de gasolina se estendiam por vários quarteirões.

Um sistema ‘ineficiente’

Um funcionário recolhe o contato do motorista e lhe dá um número. Quando chega a sua vez de abastecer, ele é contatado para vir com o carro.

Uma oportunidade para a Rússia

As dificuldades de Cuba decorrem dos problemas de gestão de seu governo e do embargo econômico dos Estados Unidos, mas se agravaram com o colapso do turismo durante a pandemia de covid-19.