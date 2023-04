Na China, Lula fala em parceria para 'mudar governança mundial'

Declaração foi feita durante encontro com o presidente do parlamento chinês, Zhao Leji

A declaração foi feita durante encontro com o presidente do Comitê Permanente da Assembleia Nacional Popular da China, o equivalente ao parlamento chinês, Zhao Leji.

Lula disse que a China é um parceiro preferencial do Brasil e que é com o país asiático que o Brasil tenta "equilibrar" a geopolítica mundial.

"É importante dizer que a China tem sido um parceiro preferencial do Brasil nas suas relações comerciais. É com a China que a gente mantém o mais importante fluxo de comércio exterior. É com a China que nós temos a maior balança comercial e é junto com a China que nós temos tentado equilibrar a geopolítica mundial discutindo os temas mais importantes", disse Lula.