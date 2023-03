Por que militares em Israel se opõem a reforma proposta por governo Netanyahu

Há 1 hora

O movimento alcançou também as Forças Armadas e, em particular, reservistas de unidades de elite israelenses.

Neste domingo (26/03), o ministro da Defesa foi demitido do cargo após se posicionar contra a reforma. Yoav Gallant descreveu as mudanças como um "perigo imediato e tangível" para a segurança do Estado.

Em um breve pronunciamento no dia anterior, o agora ex-ministro também afirmou que membros das Forças de Defesa de Israel estavam irritados e desapontados com a questão, em uma intensidade que ele nunca tinha visto antes.

No início de março, pilotos de um esquadrão de elite da Força Aérea de Israel decidiram não participar de um treinamento programado em protesto contra as reformas judiciais, mas foram convencidos por seus comandantes a continuar.

"Temos medo das consequências desses processos e do perigo sério e tangível que representa para a segurança nacional do Estado de Israel", dizia o texto, assinado por mais de uma centena de reservistas.

Depois de completar três anos de serviço obrigatório, muitos israelenses continuam na reserva até os 40 anos, quando o serviço se torna voluntário. Os reservistas são considerados especialmente importantes para as forças locais quando surgem crises de segurança e servem regularmente em operações complexas no exterior.

'Mensagem de fraqueza'

Vários oficiais de segurança aposentados de alto escalão, incluindo o ex-chefe do Mossad Tamir Pardo e o ex-chefe da Shin Bet (Agência de Segurança de Israel) Nadav Argaman, se manifestaram fortemente contra as reformas.

A reforma

- Permitir que o Parlamento rejeite decisões da Suprema Corte com maioria simples, ou seja, com 61 votos em um total de 120 deputados.

- Empregar mudanças no comitê responsável pela nomeação de todos os juízes do país, inclusive os integrantes da Suprema Corte, de forma que o governo tenha maior influência

Manifestantes do lado de fora do Parlamento de Israel em Jerusalém

Protestos e greve

Desde o início do ano, grandes protestos têm sido organizados todas as semanas contra os planos anunciados pelo governo de Netanyahu.

A escala das manifestações cresceu nas últimas semanas, com centenas de milhares de pessoas lotando as ruas de Tel Aviv e outras cidades do país. Os manifestantes pedem o fim das reformas e a renúncia do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.