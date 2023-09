A carta que mostra que papa Pio 12 provavelmente sabia do extermínio nazista em 1942 — antes do que admite o Vaticano

Esta é uma descoberta importante porque contradiz a posição oficial mantida pela Santa Sé de que, naquele momento, a informação de posse da Igreja sobre as atrocidades nazistas era vaga e não confirmada.

A carta foi encontrada pelo arquivista do Vaticano, Giovanni Coco, e publicada no último domingo (17) pelo jornal italiano Corriere della Sera. A notícia foi intitulada 'Pio 12 Sabia' e sua publicação foi aprovada por funcionários da Santa Sé.

Datada de 14 de dezembro de 1942, a correspondência foi escrita pelo padre jesuíta Lother Koenig, membro da resistência antinazista na Alemanha. Ela foi endereçada ao secretário pessoal do papa no Vaticano, o padre Robert Leiber.

Para Coco, "a novidade e a importância deste documento vêm do fato de que, agora, temos certeza de que a Igreja Católica da Alemanha enviou a Pio 12 notícias exatas e detalhadas sobre os crimes perpetrados contra os judeus". E, por isso, o Vaticano "tinha informações de que os campos de trabalho, na verdade, eram fábricas da morte".

Outro ponto importante é que ela foi apresentada por um arquivista do próprio Vaticano.

"Parece-me a demonstração de um esforço no Vaticano — ou, pelo menos, em partes do Vaticano — para começar a aceitar esta história", acrescentou Kertzer.

Eugenio Pacelli, antes de se tornar o papa Pio 12, sai do palácio presidencial de Berlim, em 1927

Documentos desclassificados

Coco afirma que a carta estava entre uma série de documentos que, até pouco tempo, eram guardados de forma desorganizada na Secretaria de Estado do Vaticano.

Para Suzanne Brown-Fleming, diretora de programas acadêmicos internacionais do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos em Washington, a publicação destes arquivos mostra que o Vaticano está levando a sério a declaração do papa Francisco de que "a Igreja não tem medo da história".