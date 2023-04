O motivo de mudança inédita no uniforme da seleção feminina de futebol

Crédito, Divulgação Nike Legenda da foto, Para ter mais conforto durante ciclo menstrual, atletas terão short com proteção anti vazamento

Author, Giulia Granchi

Role, Da BBC Brasil em São Paulo



Há 27 minutos

Faltando pouco mais de três meses para a Copa do Mundo de futebol feminino, a seleção brasileira ganhou novos uniformes – e com uma tecnologia inédita pensada para dar maior conforto às atletas que menstruam.

Os calções agora serão acompanhados de um short avulso (para ser usado por baixo), com um revestimento ultrafino e absorvente que ajuda a proteger contra vazamentos menstruais. O objetivo é garantir uma proteção prolongada às atletas em competições ou treinos durante seus ciclos menstruais.

De acordo com a patrocinadora, Nike, a criação foi feita a partir de feedback das jogadoras. Ao todo, 13 das 34 seleções participantes do Mundial (todas as patrocinadas pela Nike), receberam as peças para o torneio, que acontece na Austrália e Nova Zelândia entre os dias 20 de julho e 20 de agosto.

A empresa descreve que o short, chamado de "Nike One Leak Protection", é composto por duas camadas de reforço laminado (unindo materiais diferentes) e forro que absorve e retém o sangue com uma membrana que atua como uma barreira anti-vazamento.

As seleções femininas da França e da Inglaterra, que usavam calções brancos, também passaram por outra mudança – as peças antigas foram substituídas por cores mais escuras, também pensando em possíveis vazamentos menstruais.

A marca também terá versões de shorts com proteção anti vazamentos para os consumidores gerais, que levar o nome "Nike One Leak". Em comunicado global, a Nike descreve que as peças estarão à venda a partir do começo de abril – não há previsão específica para venda no Brasil.

A reportagem encontrou uma versão do short em modelo biker (com um comprimento de cerca de 30 centímetros), à venda no site da Nike Vietnã.

Convertendo o valor anunciado de dongs vietnamitas para reais, o produto está anunciado por cerca de R$ 329.

Crédito, Nike Legenda da foto, Imagem do anúncio do short com proteção anti vazamento menstrual no site da Nike Vietnã

Equipe brasileira com uniforme novo

Crédito, Nike Legenda da foto, Debinha, atacante da seleção brasileira, veste o novo uniforme

O uniforme das brasileiras também passou a ter um design novo, que será estreado em jogo nesta quinta-feira (6/4), na primeira edição da na primeira edição da Finalíssima feminina, entre as campeãs da Copa América (Brasil) e Eurocopa de 2022 (Inglaterra).

Depois da coleção de 2022 em homenagem à onça-pintada, um dos principais símbolos nacionais, a nova amarelinha celebra a biodiversidade do Brasil e da Amazônia, trazendo a estampa de folhagem tropical – inspiradas nas folhas do Buriti, do Jaci e da Jarina – inserida na textura da malha da camisa por toda a peça.

A camisa agora tem detalhes em verde na barra das mangas e na gola, e os shorts são azuis com a numeração em verde, enquanto as meias brancas têm detalhes em verde e azul.