A vespa invasora que ameaça as abelhas do Reino Unido

Uma invasão de vespas asiáticas ameaça prejudicar as populações de abelhas no Reino Unido.

As vespas invasoras estão causando estragos na Europa continental e ameaçam infestar o Reino Unido, com ninhos já tendo sido encontrados em East Sussex, Kent, Devon e Dorset.

O alerta surge no momento em que cientistas renomados divulgam um relatório global sobre as ameaças causadas por espécies invasoras, também chamadas de espécies exóticas.

O Departamento do Meio Ambiente afirma que a vespa asiática não representa maior risco para a saúde humana do que outras vespas, mas pode causar danos às colônias de abelhas que produzem mel e outros insetos benéficos.

Ao todo, 22 vespas asiáticas foram vistas até agora em 2023 – mais do que nos seis anos anteriores combinados. Apenas duas vespas foram vistas no ano passado, dois em 2021 e um em 2020.

Ameaças crescentes

As vespas asiáticas são nativas do Sudeste Asiático, mas podem ser transportadas por todo o mundo em cargas. Elas estão espalhadas pela Europa continental e podem ser levadas pelo vento através do Canal da Mancha.

“Estamos transportando todos os tipos de plantas e animais – até mesmo fungos – para fora de sua área de distribuição nativa, para lugares onde o ambiente local não evoluiu junto com eles, por isso eles causam muitas ameaças à segurança alimentar, aos nossos animais e plantas nativos”, diz Gavin Broad, do Museu de História Natural de Londres.

A coautora do relatório, a professora Helen Roy, do Centro de Ecologia e Hidrologia do Reino Unido, disse que as mudanças climáticas tornarão a situação ainda pior.