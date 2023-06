O exame de sangue em teste no Reino Unido que identifica mais de 50 tipos de câncer

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Tecnologia ajuda a detectar câncer tratáveis precocemente, o que pode salvar vidas

Author, Michelle Roberts

Role, Editora de saúde da BBC

Há 11 minutos

Testes de um exame de sangue para detectar mais de 50 tipos de câncer, realizados pelo Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS), têm mostrado resultados promissores, segundo os pesquisadores responsáveis.

O exame se revelou capaz de identificar corretamente dois em cada três tipos de câncer em 5 mil pessoas que foram ao médico com sintomas suspeitos, na Inglaterra e no País de Gales.

Em 85% dos casos positivos, o teste também identificou a localização original do câncer.

Apelidado de teste Galleri, o exame identifica mutações distintas em fragmentos do código genético que são resultado de diferentes tipos de câncer.

A tecnologia ajuda a detectar câncer tratáveis precocemente, o que pode salvar vidas.

O teste ainda é um "trabalho em andamento", segundo os pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, mas pode aumentar o número de cânceres identificados.

Frequentemente, os pacientes apresentam sintomas, como a perda de peso, com várias causas possíveis, e precisam realizar vários exames e fazer muitas visitas ao hospital.

Mais de 350 pessoas que participaram do estudo - o maior de seu tipo em pacientes com sintomas suspeitos de câncer - foram posteriormente diagnosticadas com câncer usando os métodos tradicionais, como exames de imagem e biópsias.

Os testes ainda tiveram os seguintes resultados:

75% das pessoas com resultado positivo no exame de sangue foram diagnosticadas com câncer posteriormente

2,5% daqueles com resultado negativo foram diagnosticados com câncer

Embora não seja preciso o suficiente para "descartar ou descartar o câncer", o exame foi realmente útil para os pacientes, disse à BBC News o pesquisador que lidera o estudo, Mark Middleton.

"O teste foi 85% preciso na detecção da origem do câncer, e isso pode ser realmente útil porque muitas vezes não é imediatamente óbvio quando você tem o paciente na sua frente qual teste é necessário para ver se seus sintomas são mesmo um câncer", disse ele.

"Com essa previsão do teste, podemos decidir quais exames pedir em seguida e garantir que estamos fazendo o teste certo logo de primeira."

Os resultados serão apresentados na conferência da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, em Chicago, e publicados na revista The Lancet Oncology.

'Mais pesquisas'

O NHS também tem usado o teste Galleri, desenvolvido pela empresa californiana Grail, em milhares de pessoas sem sintomas, para ver se consegue detectar cânceres ocultos.

Os resultados iniciais são esperados ainda neste ano - e, se for bem-sucedido, o NHS na Inglaterra planeja estender o lançamento para mais um milhão de pessoas em 2024 e 2025.

O teste é particularmente bom para encontrar cânceres difíceis de detectar, como câncer na cabeça e pescoço, intestino, pulmão, pâncreas e garganta.

"As descobertas do estudo sugerem que este teste pode ajudar os médicos a fazerem avaliações clínicas, mas muito mais pesquisas são necessárias, em um estudo maior, para determinar se ele pode melhorar a avaliação médica e, eventualmente, os resultados no paciente", afirmou David Crosby, médico da organização de pesquisa Cancer Research UK.