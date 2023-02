Mais de 5 mil russas grávidas chegaram à Argentina em busca de cidadania, dizem autoridades

Mais de 5 mil mulheres russas grávidas entraram na Argentina nos últimos meses, incluindo 33 em um único voo na quinta-feira passada (9/2), segundo as autoridades do país.

Elas estavam todas nas suas últimas semanas de gravidez, de acordo com a agência nacional de migração.

Acredita-se que as mulheres estão tentando fazer com que seus bebês nasçam na Argentina para obter a cidadania argentina.

Das 33 mulheres que chegaram à capital argentina em um voo na quinta-feira, três foram detidas por "problemas com a documentação". O mesmo já tinha acontecido com outras três mulheres que haviam chegado no dia anterior, disse ao jornal La Nacion a chefe da agência de migração, Florencia Carignano.