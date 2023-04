Como um militar de baixa patente de 21 anos conseguiu acesso a documentos 'ultrassecretos' dos EUA

Acusações criminais apresentadas na sexta-feira (14/4) contra Jack Teixeira, o suposto autor do vazamento de documentos confidenciais de defesa dos Estados Unidos, revelaram novas informações sobre o polêmico caso.

Há detalhes importantes sobre o acesso que Teixeira teve a documentos confidenciais, sua carreira no Exército e a cronologia dos eventos que levaram à sua prisão em 13 de abril.

As acusações podem gerar pena de até 15 anos de prisão.

Embora as autoridades americanas ainda não tenham fornecido detalhes sobre a investigação ou a extensão do vazamento, documentos judiciais fornecem informações sobre a vida de Teixeira e como o vazamento supostamente ocorreu.

Primeiros documentos vazaram em dezembro

A denúncia criminal contra Teixeira inclui uma declaração escrita por um agente especial do FBI especializado em contra-espionagem e espionagem.

Neste comunicado, o agente afirma que um internauta — com um nome de usuário que posteriormente foi associado a Teixeira através de registros de pagamento — começou a publicar em dezembro de 2022 o que aparentava ser "informação confidencial".

O conteúdo foi postado em um servidor de bate-papo Discord dedicado a discutir questões geopolíticas, de acordo com o depoimento.

Em janeiro, continua o texto, foram publicadas fotografias de documentos "contendo o que pareciam ser selos de sigilo em documentos oficiais do governo dos Estados Unidos".

Um usuário anônimo da mídia social, identificado como Usuário 1, disse ao FBI que um dos documentos divulgados no estágio inicial "descreveu a situação do conflito entre a Rússia e a Ucrânia", incluindo movimentos de tropas em um dia específico.

O Usuário 1 também declarou ao FBI que Teixeira "teve medo que o flagrassem transcrevendo textos no seu local de trabalho, por isso começou a levar os documentos para casa e a fotografá-los".

As fotografias de alguns dos documentos vazados, analisadas pela BBC, parecem ter sido tiradas em uma residência particular.

'Sigilo absoluto'

Ele atualmente ocupa o posto E-3/Airman First Class — uma patente relativamente baixa — e em fevereiro foi listado como "oficial de operações de defesa cibernética".

Em 2021, recebeu uma autorização de segurança "ultrassecreta" e "acesso compartimentalizado confidencial" a outros programas sigilosos do governo dos EUA.

Para obter essa autorização, ele teria que assinar um acordo de confidencialidade vitalício "no qual teria que concordar que a divulgação não autorizada de informações protegidas poderia resultar em acusações criminais".

De acordo com Zaid, essa função lhe daria acesso à União Mundial de Sistemas de Comunicações de Inteligência (JWICS), que ele descreveu como uma "biblioteca de informações" sobre a inteligência dos EUA.

Busca por 'vazamento'

A denúncia criminal também alega que Teixeira buscou em seu computador informações de inteligência com a palavra "vazamento" no dia 6 de abril, mesmo dia em que foram divulgadas as primeiras informações sobre a divulgação de documentos sigilosos.