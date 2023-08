Guerra na Ucrânia: o que se sabe sobre os ataques de drones que atingem Moscou

Há 24 minutos

O prédio atacado faz parte do IQ Kvartal (ou IQ Quarter), um complexo de edifícios de uso misto composto por dois arranha-céus. O prédio abrigava o Ministério do Desenvolvimento Econômico, o Ministério Digital e o Ministério da Indústria e Comércio. Ninguém ficou ferido no ataque - os funcionários das agências do governo estavam trabalhando de casa.