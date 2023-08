Por que olhos azuis não são realmente azuis

Não há nada dessa cor no espaço onde flutuam as nuvens em um meio-dia de verão, nem na íris de cerca de 8% da população mundial — parcela conhecida por ter "olhos azuis".

O que existe, na verdade, é uma ausência da cor — e, dessa ausência, surge a ilusão do azul. Essa falta de pigmento, combinada com um fenômeno físico, faz com que pareça azul.

Frequentemente, o estroma contém melanina, a substância do corpo que também produz pigmentação na pele e no cabelo.

Um 'gene interrompido'

Os mais escuros são vistos com mais frequência no Sudeste Asiático, Leste Asiático e África, e os mais claros, na Ásia Ocidental, Europa e Américas.

Portanto, todos os olhos azuis remontam a um antigo ancestral comum, do qual foi herdada a característica de não ter melanina no estroma.

Azul... e até verde e cinza

A explicação do motivo pelo qual alguns olhos são azuis é a mesma do motivo pelo qual o céu é azul: um fenômeno conhecido como efeito Tyndall.

A estrutura de fibra do estroma dispersa a luz de maneira semelhante, tendendo a espalhar mais a luz de comprimento de onda curto do que a luz de comprimento de onda longo.

Quando a luz branca visível o atinge, o azul é mais espalhado do que as outras cores porque viaja em ondas mais curtas. É por isso que o mesmo par de olhos azuis pode parecer com uma coloração mais forte em determinados momentos do que em outros; sua cor depende da qualidade da luz do local onde se encontram.