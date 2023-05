Retirada de pessoas de cidade gera preocupação sobre segurança nuclear na Ucrânia

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) expressou preocupação com a segurança da maior usina nuclear da Europa, enquanto as forças de ocupação russas evacuam civis da cidade ucraniana vizinha de Enerhodar.

Mas a equipe de operação da usina nuclear permanece no local.

A declaração da AIEA afirma que "enquanto a equipe operacional permanece no local, o diretor-geral Grossi expressou profunda preocupação com as condições cada vez mais tensas, estressantes e desafiadoras para os profissionais e suas famílias".