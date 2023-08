Por que 1 milhão de americanos se arriscam em turismo médico no México a cada ano

No fim de semana, quatro americanos foram sequestrados em Matamoros, no Estado de Tamaulipas, depois de viajar de carro para a cidade fronteiriça mexicana para fazer cirurgias plásticas, segundo parentes. Dois foram confirmados como mortos e dois sobreviveram.

Cidades fronteiriças como Matamoros estão entre as mais perigosas do México.

Os cartéis de drogas controlam grandes regiões do Estado de Tamaulipas e geralmente detêm mais poder do que a polícia local.

Os "turistas de medicina" mais experientes, que conhecem a região, aprenderam a tomar precauções, como registrar seu veículo no México, o que permite que eles troquem a placa por uma mexicana depois de entrar no país de carro para que fiquem mais discretos, e evitando passear por essas cidades a pé.

"É uma questão de economia", disse Néstor Rodriguez, especialista em estudos de imigração e professor de sociologia na Universidade do Texas em Austin. "Remédios e serviços são mais baratos no México, especialmente procedimentos odontológicos. Você pode limpar seus dentes ou fazer um implante por uma fração do custo do que você consegue nos EUA."