Sony World Photography Awards 2023: os vencedores do renomado prêmio de fotografia

Crédito, EDGAR MARTINS

Há 39 minutos

Os vencedores do Sony World Photography Awards 2023, um dos mais prestigiados prêmios de fotografia do mundo, já foram anunciados.

O concurso premiou fotografias de diferentes estilos, com conteúdos muito diversos.

Edgar Martins foi nomeado Fotógrafo do Ano pela sua série Our War.

O projeto é uma homenagem ao amigo de Martins, o fotojornalista Anton Hammerl, morto a tiros durante a Guerra Civil da Líbia em 2011.

Martins optou por refletir sobre a questão: como contar uma história quando não há testemunhas, depoimentos, provas ou mesmo um cadáver?

“É uma grande honra ser reconhecido com este prêmio e, embora esteja tranquilo quanto a prêmios e à natureza subjetiva da escolha de alguém, saber que houve mais de 180 mil inscrições para a competição profissional deste ano é muito emocionante”, diz Martins.

Crédito, EDGAR MARTINS

Crédito, EDGAR MARTINS

"Neste caso, também é uma experiência bastante emotiva porque posso homenagear meu amigo em um cenário mundial e chamar a atenção para a situação da família para encontrar seus restos mortais."

O trabalho de Martins triunfou na categoria "Retrato" do Concurso Profissional.

Aqui estão os vencedores de outras categorias, juntamente com os comentários dos fotógrafos.

Projeto arquitetônico

Crédito, FANI LI

Fábrica de cimento por Fan Li

A fábrica de cimento Tieshan está localizada na cidade de Guilin em Guangxi, no sul da China.

"A fábrica foi construída em 1996 e teve um papel importante no desenvolvimento econômico e na construção da cidade".

"No entanto, como estava originalmente localizada na área do rio Li, a fábrica de cimento foi realocada, deixando para trás os prédios antigos, torres de água, piscinas e os trilhos de trem."

Criativo

Crédito, LEE-ANN OLWAGE

O Direito de Jogar de Lee-Ann Olwage

"The Right to Play cria um mundo lúdico onde as meninas são empoderadas."

"Para este projeto, trabalhei com meninas do Kakenya's Dream em Enoosaen, Quênia, que evitaram a mutilação genital feminina [MGF] e o casamento infantil, mostrando como o mundo pode ser quando as meninas têm a chance de continuar aprendendo em um ambiente que as apoia e apoia os seus sonhos.

Projetos documentais

Crédito, HUGH KINSELLA CUNNINGHAM

O Movimento das Mulheres pela Paz no Congo por Hugh Kinsella Cunningham

"Quase 20 anos após um conflito que matou cinco milhões de pessoas e destruiu dez vezes mais vidas, a República Democrática do Congo está mais uma vez mergulhando no caos."

"Combinando imagens raras das linhas de frente com retratos e histórias profundas de mulheres, este projeto de longo prazo segue ativistas em suas mobilizações."

"Enquanto equipes de mídia vêm brevemente para filmar cenas de guerra e deslocamento, passei muitos meses em áreas de difícil acesso, cobrindo conflitos e documentando o lento trabalho de paz por uma perspectiva única."

Meio Ambiente

Crédito, MARISOL MENDEZ / FEDERICO KAPLAN

Miruku de Marisol Mendez e Federico Kaplan

"Miruku se concentra nos Wayuus, uma comunidade indígena em La Guajira, deserto costeiro da Colômbia."

"Encomendado pelo 1854/British Journal of Photography e WaterAid, o projeto examina como uma combinação de questões de mudança climática e negligência humana levou a uma escassez de água incapacitante."

“Estruturamos a história de uma perspectiva feminina para entender melhor como a desigualdade de gênero e a vulnerabilidade climática se entrelaçam”.

Paisagem

Crédito, KACPER KOWALSKI

Horizonte de eventos de Kacper Kowalski

"No início do inverno, parti em uma jornada em busca da harmonia."

"Quando podia, voava sobre corpos de água congelados, fascinado por suas formas geladas."

"Entre janeiro e março fiz 76 voos solo em um girocóptero ou parapente motorizado, percorrendo aproximadamente 10.000 quilômetros (6.200 milhas) e passando mais de 200 horas no ar."

"Minhas fotos foram tiradas sobre corpos d'água perto de Tricity, no norte da Polônia."

Coleção

Crédito, JAMES DEAVIN

Crédito, JAMES DEAVIN

James Devin

"Esta coleção foi filmada no primeiro semestre de 2022 na Arábia Saudita, onde eu residia na época."

“Com mais tempo, acho que essas imagens teriam caído em projetos ou narrativas mais definidos, talvez relacionados à grande população de trabalhadores imigrantes e expatriados (da qual eu fazia parte) ou à cultura automobilística saudita”.

"Do jeito que está, acho que esta coleção mostra meu estilo e técnica como fotógrafo - não há nenhuma conexão deliberada entre as imagens, a não ser que eu estava procurando por fotografias especiais que poderiam eventualmente se tornar projetos."

Natureza morta

Crédito, KECHUN ZHANG

O jardim do céu de Kechun Zhang

"Três anos atrás eu me mudei para Wenjiang. A uma curta distância da minha casa há um viveiro de árvores."

"Lá você pode ver árvores e rochas exóticas de todo o mundo, incluindo pinheiros negros japoneses e bordos."

“Existem trabalhadores que todos os dias levantam essas árvores e pedras com guindastes móveis, transportam e plantam em parques, bairros ou ruas recém-construídas na cidade”.

"Eu ando pela floresta e tiro fotos enquanto as árvores e as rochas se elevam no ar. Juntas, essas imagens criam a série Sky Garden."

Esporte

Crédito, AL BELLO

Uma jogadora de baseball profissional triunfa na All Male Pro League (Liga Masculina Profissional) por Al Bello

"Kelsie Whitmore é a primeira jogadora profissional de beisebol a jogar em uma liga profissional exclusivamente masculina"

"Ela joga no campo externo e lança para o Staten Island Ferryhawks na Liga Atlântica de Baseball Profissional."

"Sua estreia na Atlantic League foi como pinch runner e ela se tornou a primeira mulher a iniciar um jogo da Atlantic League, jogando como outfield esquerda."

"Mais tarde, ela foi a primeira mulher a lançar em um jogo da Liga Atlântica e, em 3 de setembro de 2022, Kelsie se tornou a primeira mulher a registrar um hit na Grande Liga.”

Vida selvagem e natureza

Crédito, COREY ARNOLD

Cidades Enlouquecidas de Corey Arnold

"Cities Gone Wild é uma exploração de três animais inteligentes: ursos negros, coiotes e guaxinins, sobrevivendo e até prosperando na paisagem feita pelo homem enquanto outros animais desaparecem."

“Eu rastreei esses animais em cidades dos Estados Unidos para revelar uma visão mais íntima de como a vida selvagem está se adaptando a cidades cada vez mais urbanizadas”.

Open

Jáa categoria Open celebra o poder das imagens individuais.

Dinorah Graue Obscura foi nomeada Open Photographer of the Year 2023 por sua fotografia intitulada Mighty Pair, na categoria Mundo Natural e Vida Selvagem.

A imagem mostra dois pássaros carcarás com crista, em um galho de árvore no sul do Texas, EUA.

Crédito, DINORAH GRAUE OBSCURA

Long Jing, da Universidade de Artes de Yunnan, foi premiado com o Student Photographer of the Year de 2023 por sua série intitulada "Keep the Yunnan Opera".

Jing foi aos bastidores para mostrar os grupos cada vez menores de artistas e espectadores em apresentações no sudoeste da China.

Crédito, LONG JING

Hai Wang, também da China, ganhou o prêmio de Fotógrafo Jovem do Ano de 2023 por uma imagem sobre o tema "Seu Cotidiano".

A fotografia mostra fileiras de cadeiras vazias de cores vivas montadas para uma cerimônia escolar que foi cancelada devido à pandemia de Covid.

Crédito, HAI WANG

Alessandro Cinque é o vencedor do Prêmio Sustentabilidade, que foi concedido pela primeira vez.

Esse novo prêmio, desenvolvido em colaboração com a Fundação das Nações Unidas e a iniciativa Picture This da Sony Pictures, reconhece histórias, pessoas e organizações cujas ações destacam um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Cinque venceu por sua série Atrapanieblas, que documenta uma solução inovadora que ajuda a lidar com a escassez crônica de água em Lima, no Peru.

Crédito, ALESSANDRO CINQUE

Todas as fotos são cortesia do Sony World Photography Awards de 2023.