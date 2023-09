Diagnóstico errado: por que exames para detectar doenças não são 100% confiáveis

The Conversation*

Role, The Conversation*

Você responde a algumas perguntas e faz um exame de sangue. Alguns dias depois, alguém liga para você e diz que você foi diagnosticado com uma doença específica.

Poucos exames médicos são 100% precisos. Parte da razão é que as pessoas são inerentemente diferentes entre si, mas muitos exames também são elaborados em amostras limitadas ou tendenciosas — e o nosso próprio trabalho demonstrou que os pesquisadores podem superestimar deliberadamente a eficácia dos novos testes.

Cada pessoa é diferente

Um exemplo de exame imperfeito que é amplamente utilizado é o exame do Antígeno Prostático Específico (PSA, na sigla em inglês), que mede o nível de uma proteína específica no sangue como indicador de câncer da próstata.

Cerca de 80% dos homens com resultado positivo, na verdade, não são portadores de câncer.

Uma análise desses testes concluiu que, das pessoas sem sintomas com resultado positivo, apenas 52%, na verdade, tiveram covid.

Já entre as pessoas com sintomas de covid e resultado positivo, a precisão do exame aumenta para 89%.