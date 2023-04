A polêmica no Egito por série da Netflix que retrata Cleópatra negra

Um advogado entrou com um processo acusando Rainha Cleópatra de violar as leis de mídia e tentar "apagar a identidade egípcia".

No domingo, o advogado Mahmoud al-Semary entrou com um processo no Ministério Público exigindo que sejam tomadas "as medidas legais necessárias" e que seja bloqueado o acesso aos serviços da Netflix no Egito.