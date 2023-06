As proibições que estão tornando Flórida reduto ultraconservador nos EUA

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A Flórida é o terceiro estado em peso eleitoral no país

Às vezes republicana, às vezes democrata, a Flórida sempre foi o estado indeciso mais importante nas eleições americanas. Mas não mais.

Donald Trump primeiro, e agora o atual governador, Ron DeSantis, transformaram este importante estado em um reduto republicano e conservador.

DeSantis, apoiado por ampla maioria e com seu poder executivo e do Legislativo local, aprovou nos últimos meses uma série de leis que restringem direitos e liberdades e que fizeram da Flórida o maior sucesso e exemplo de governança para a mais ultra-conservadora ala do Partido Republicano.

Tanto que sua gestão é o principal trunfo e carta de apresentação para disputar com Trump a candidatura republicana à presidência nas eleições de 2024.

"O governador está convencido de que sua agenda de sucesso na Flórida pode se transformar em uma agenda presidencial de sucesso. Essa é a aposta dele", disse Eduardo Gamarra, professor de Política e Relações Internacionais da Florida International University, à BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC).

Para fazer seu primeiro discurso como candidato à presidência dos Estados Unidos, DeSantis escolheu uma reunião de pais que decidiram educar os filhos em casa em vez de mandá-los para escolas públicas. Muitos desses pais têm uma posição ideológica fortemente conservadora.

Lá, duas crianças seguravam uma bandeira azul e vermelha com as letras brancas: "Make America Florida" (Faça da América a Flórida).

A educação das crianças, a proibição do que ele chama de “doutrinação” é uma das grandes armas de DeSantis, que se alimenta da crescente desconfiança – alimentada pela pandemia e pelo uso de máscaras nas aulas – dos conservadores em relação às escolas.

É uma das muitas "guerras culturais" com as quais o governador transformou a Flórida - o terceiro estado com mais votos eleitorais nas eleições presidenciais - em um laboratório de política conservadora no ano passado.

DeSantis, que conquistou o governo por uma margem estreita em 2018, reconfirmou-o em 2022 com uma maioria esmagadora graças principalmente à sua gestão da pandemia, na qual privilegiou a economia sobre a saúde e apresentou o estado como o "farol da liberdade".

O governador ainda venceu no condado de Miami Dade, o grande reduto democrata e progressista.

Validado, consolidou uma virada conservadora em um estado em que Barack Obama venceu as eleições presidenciais, mas em 2016 e 2020 venceu Trump, que reside e tem parte de seus negócios na Flórida.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Mães chateadas com a educação que seus filhos recebem nas escolas se tornaram um pilar essencial da campanha do governador da Flórida

E o fez com leis e, sobretudo, proibições que fazem de seu governo um exemplo para conquistar o apoio da maioria republicana no resto do país, embora no momento seja Trump quem lidera as pesquisas.

Da proibição do aborto após a sexta semana de gravidez à restrição do conteúdo ensinado em escolas e universidades, a longa lista de novas regulamentações promulgadas nos últimos meses por DeSantis confirma a velocidade da virada política na Flórida.

"A candidatura de DeSantis simboliza que a Flórida se tornou o estado de aplicação da lei mais reacionário do país", diz o crítico William Smith, professor emérito de ciência política da Universidade de Miami.

"A Flórida está passando por uma mudança sem precedentes na história política moderna", orgulha-se DeSantis em seu último livro The Courage To Be Free (A Coragem de Ser Livre, em tradução livre).

E essa transformação se baseia em algumas das proibições que contamos a seguir.

Aborto espontâneo e batimentos cardíacos

Milo Evan Dorbert nasceu em 3 de março. Ele morreu naquele mesmo dia. Na 16ª semana de gravidez, Deborah Dorbert soube que Milo não viveria.

A síndrome de Potter não permitia que ele expandisse seus pulmões ou vivesse fora do útero.

Enquanto a lei da Flórida permite que mulheres grávidas abortem por anomalias fetais fatais, o medo de prisão por realizar um aborto se instalou entre os médicos locais.

Como o coração de Milo Evan ainda batia, nenhum médico ousou interromper a gravidez, disse Deborah ao The Washington Post.

No ano passado, DeSantis passou da proibição de abortos após 24 semanas para 15, e depois de 15 semanas para apenas 6.

Assim, a Flórida tornou-se um dos estados mais restritivos do país em relação ao acesso à interrupção voluntária da gravidez.

O aborto, já nas mãos dos Estados depois que a Suprema Corte decidiu há um ano que não é um direito no país, é uma das grandes questões que dividem republicanos e democratas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, “Temos orgulho de apoiar a vida e a família no estado da Flórida”, disse o governador Ron DeSantis

DeSantis também assinou o Heartbeat Protection Act, que proíbe abortos se o feto tiver um batimento cardíaco detectável. O objetivo é evitar o que o governo da Flórida chama de "infanticídio".

"Promulgamos a Lei de Proteção aos Batimentos Cardíacos para promover a vida", disse DeSantis.

Após a morte do filho, Débora não voltou ao trabalho. Ele está lutando contra a ansiedade e a depressão causadas pela morte tragicamente esperada de seu filho menos de duas horas após seu nascimento.

75% dos residentes do estado se opõem à proibição de seis semanas, incluindo 61% dos republicanos, segundo dados da Universidade do Norte da Flórida.

Mensagem homofóbica

"Mate todos os gays." A mensagem homofóbica apareceu em um sinal de trânsito nas primeiras horas da manhã em Lake Nona, uma cidade baixa em Orlando.

Quase ao mesmo tempo, ativistas gays de Saint Cloud, em Orlando, a uma hora de Lake Nona, anunciaram que cancelariam os eventos marcados para o Dia do Orgulho, em 10 de junho.

"Esta decisão não foi tomada de ânimo leve. Estamos trabalhando duro para planejar este evento há meses. No entanto, ultimamente identificamos uma série de fatores que tornam inseguro realizar o evento neste momento", escreveu ele. redes um de seus organizadores.

O que aconteceu em Orlando, onde em 2016 houve um tiroteio em massa na boate gay Pulse, no qual morreram 49 pessoas, reflete o medo dessa comunidade.

A ponta de lança da política do governador nessa questão é a HB 1557, chamada de "Não diga gay" (Don't Say Gay) por seus críticos, que restringe a educação sexual nas escolas, o uso de linguagem inclusiva e limita o uso de banheiros para meninos e meninas com sexo com os quais nasceram biologicamente.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Os organizadores do mês do orgulho dizem que tiveram que cancelar eventos por medo de violência

“Não pode haver instrução em sala de aula por funcionários da escola ou terceiros sobre orientação sexual ou identidade de gênero”, diz a regra, que capacita os pais a determinar como falar sobre diversidade sexual com seus filhos e proíbe os professores de lidar com essas questões.

DeSantis defende isso como forma de evitar a "doutrinação" e deixar esse tipo de questão nas mãos dos pais e não das escolas.

“Os direitos dos pais estão sob crescente ataque em todo o país, mas na Flórida defendemos os direitos dos pais e o papel vital que eles desempenham na educação de seus filhos”, disse DeSantis.

O Departamento de Educação da Flórida estendeu em dezembro passado a aplicação dessa regra às bibliotecas que os professores têm em suas salas de aula, o que acabou retirando alguns livros das escolas.

Há algumas semanas, o governador também sancionou uma nova lei que dificulta a assistência médica especial para pessoas trans e impede que entidades públicas gastem recursos do estado em programas de redesignação de gênero.

DeSantis também escolheu rivalizar com os setores "progressistas" que ele acredita terem dominado até então as escolas e universidades estaduais da Flórida.

Para DeSantis, "o perigoso ativismo político e social" é promovido nas universidades.

Por isso, o governador assinou uma legislação que, segundo seus críticos, impõe uma mordaça ao ensino de certas disciplinas da história americana, obrigando-o a ser feito em moldes conservadores.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Ron DeSantis

"Há medo. Há um sentimento profundo de que a liberdade de expressão acadêmica está em risco, principalmente para aqueles que ensinam questões sociais ou políticas", disse o professor Gamarra, da Florida International University, à BBC Mundo.

“Toda disciplina tem sido vista sob a lupa do novo dogma do secretário de educação e do governador. Ao mesmo tempo, já temos vários casos de professores que foram para outros estados ou que manifestaram a intenção de fazê-lo", diz Gamarra.

Flórida para americanos

DeSantis também se apresenta como um defensor da luta contra a imigração ilegal, apesar de seus adversários afirmarem que colocar mais obstáculos aos indocumentados afeta a economia da Flórida, cujo mercado de trabalho emprega centenas de milhares deles.

Há alguns meses, DeSantis foi o protagonista de uma grande polêmica nacional quando seu governo decidiu transferir dezenas de migrantes indocumentados da fronteira do Texas para a ilha de Martha's Vineyard, destino de democratas ricos no nordeste do país.

A intenção, disse ele, era forçar os esquerdistas a conviver com as consequências de não controlar adequadamente as fronteiras do país, algo do que ele acusa o governo federal do presidente democrata Joe Biden. E agora ele também aprovou uma nova lei estrita que torna a Flórida um território especialmente hostil para os indocumentados.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Migrantes de Cuba são transferidos para os escritórios de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA em janeiro de 2023

"Eu não entro na Flórida. Nem o meu caminhão. Não vamos levar cargas para a Flórida, vamos ver como é, em apoio ao imigrante. O que eles estão fazendo na Flórida não é certo", disse Manuel Sánchez, motorista de transporte de cargas de grande porte.

Nas últimas semanas, dezenas de motoristas de caminhão protestaram contra a nova lei de imigração que DeSantis assinou em maio, que entrará em vigor em 1º de julho de 2023.

Essa legislação impõe, entre outras coisas, penalidades para quem empregar estrangeiros sem documentos, além de exigir que os hospitais perguntem aos pacientes sobre sua situação imigratória antes de prestar assistência médica.

Para o governo da Flórida, esta nova cadeia de regulamentos serve “para combater os efeitos perigosos da imigração ilegal causados ​​pelas políticas de fronteira imprudentes do governo federal”.