As imagens falsas de crianças nuas geradas por Inteligência Artificial que chocaram cidade da Espanha

Até agora, mais de 20 meninas, com idades entre 11 e 17 anos, se apresentaram como vítimas do uso do aplicativo no vilarejo de Almendralejo, na província de Badajoz, no sudoeste do país, e também em suas imediações.