Por que bancos médios são os que estão sofrendo mais na atual crise

Uma onda de insolvências entre bancos de médio porte está deixando os mercados nervosos no mundo todo — com intensas especulações sobre qual pode ser a próxima instituição a quebrar.

Uma das instituições no olho do furacão é o First Republic Bank dos Estados Unidos, que foi resgatado com uma injeção de capital de US$ 30 bilhões feita por 11 bancos de Wall Street.