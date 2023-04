Como é calculada chance de chuva que serviços de meteorologia divulgam

Crédito, Getty Images Legenda da foto, As previsões não podem impedir que a chuva nos surpreenda de vez em quando.

Author, Rafael Abuchaibe

Role, BBC News Mundo



Há 52 minutos

Se você é daqueles que não sai de casa sem antes conferir a previsão do tempo, certamente já se perguntou por que a porcentagem de chuva oferecida pela maioria dos serviços de meteorologia nem sempre corresponde ao que você vê pela janela.

"Porque representa as chances de chover na sua cidade", alguém já deve ter respondido, quase surpreso com o quão básica parecia ser a resposta à sua pergunta:

"E as estatísticas nunca são 100% precisas."

Outros, tendo indagado um pouco mais sobre o assunto, podem ter dito que o que o percentual representa é a área do território em que vai chover durante um determinado período de tempo (por exemplo "das 9h às 12h").

E para colocar mais lenha na fogueira, você deve ter visto alguns vídeos do TikTok que explicam que o que a porcentagem reflete é a certeza que os meteorologistas têm de que vai chover em uma determinada área, com base em medições de fatores como temperatura, pressão atmosférica e velocidade do vento.

Diante de explicações tão variadas e distintas para algo que parece ser tão simples, a BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC, resolveu buscar uma explicação mais exata para o que aquele número representa — e percebeu que, de certa forma, todo mundo tem razão.

Probabilidade de precipitação

Para poder estabelecer o que essa porcentagem realmente significa, vamos começar revisando a definição dada pelo Serviço Meteorológico dos EUA:

"A probabilidade de precipitação representa simplesmente a probabilidade estatística de que haja 0,01 polegadas [0,25 mm] ou mais de precipitação [seja chuva , neve ou granizo] em uma determinada área dentro do período de tempo especificado."

Crédito, EPA Legenda da foto, Para calcular a probabilidade de precipitação, diferentes fatores meteorológicos são levados em consideração

A porcentagem leva em consideração diferentes fatores para expressar em um valor estatístico a probabilidade de ocorrer precipitação em um determinado ponto.

"Vejamos um exemplo do que essa probabilidade significa", diz o serviço meteorológico em sua definição.

"Se a previsão para um determinado distrito diz que há 40% de probabilidade de chuva para esta tarde, isso significa que há 40% de chance de chover em algum lugar do distrito entre meio-dia e 18h", acrescenta.

Com base nesta definição, quanto mais específicos e precisos forem os dados atmosféricos coletados na área observada, mais preciso será o percentual de probabilidade.

Isso explica por que os dados fornecidos por diferentes serviços meteorológicos variam (embora não muito).

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Modelos meteorológicos são usados ​​para ajudar a prevenir grandes tragédias em locais de emergência climática

Duas medições, mesmo resultado

Para poder fazer uma previsão, um analista meteorológico multiplica dois fatores: a certeza que tem de que um sistema de precipitação vai se formar ou se aproximar, calculado por meio de medições atmosféricas, pela extensão — área física — que se espera que tal precipitação tenha no território analisado.

A esse resultado, basta mover duas casas decimais, e a probabilidade de precipitação é obtida.

Isso indica que é possível chegar à mesma porcentagem de precipitação tendo valores diferentes para cada fator.

Para ver essa ideia na prática, vamos voltar ao nosso exemplo do distrito com 40% de probabilidade de precipitação: se um analista tivesse 80% de certeza de que vai chover naquele distrito (medindo a velocidade do vento, a temperatura do ar, a umidade , etc.), mas só espera que o sistema de precipitação cubra 50% da área, ele dirá que há uma "probabilidade de 40% de chuva" durante esse período de tempo.

Crédito, Getty Images

Por outro lado, se outro analista estimasse que a precipitação iria cobrir 100% da área analisada, mas só tivesse 40% de certeza de que essa precipitação iria atingir o distrito, ele obteria o mesmo resultado: "40% de probabilidade de chuva em qualquer ponto do distrito durante esse período de tempo."

Pequenas variações entre os sistemas

Cada meteorologista terá seus próprios modelos de medição e coleta de dados para calcular a probabilidade de precipitação nos locais que analisa — e alguns serão mais precisos que outros.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O importante é encontrar um sistema que corresponda ao que você vê pela janela

O importante é identificar o quão precisos são os métodos de coleta de dados atmosféricos que cada serviço possui na área específica em que você se encontra, algo que pode ser feito comparando-os e analisando qual deles se adequa melhor à realidade que você observa pela janela.

E, claro, não se pode esquecer que, por se basear em modelos probabilísticos, a meteorologia está longe de ser infalível.