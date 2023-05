'Meu filho morreu após comer lixo': a tragédia que virou símbolo da miséria na Venezuela

“Ele poderia ter sido salvo no hospital, mas ele não foi bem atendido. Não nos deram atenção”, lamenta o homem de 47 anos em sua casa na cidade no estado de Monagas, na Venezuela.

Como fazem muitos habitantes desta região do país, Rudy foi com sua família ao lixão local para coletar vidro, plástico e ferro para vender por alguns bolívares (moeda venezuelana) para sobreviver. Lá eles também procuram o que comer.

“A gente se mantinha com agricultura e com trabalho. Agora, na Venezuela atual, é mais rentável ir ao lixão e vender plástico do que trabalhar por um salário de 45 bolívares (US$ 2) por mês”, acrescenta.