A tecnologia da Primeira Guerra Mundial que está ajudando a Ucrânia a enganar a Rússia

Os homens da 28ª Brigada Ucraniana poderão ter acesso à tecnologia do século 21: satélites, smartphones e tablets, para ajudar na comunicação e identificação de alvos. Mas, para se esconder, eles também estão usando uma máquina do passado distante.

Combatendo o poderio tecnológico da Rússia

As forças convencionais da Rússia podem ter se saído mal e sofrido pesadas baixas até agora, mas isso não quer dizer que o Kremlin não tenha à disposição alguns dos sistemas de guerra mais avançados do mundo: meios invisíveis de rastrear um inimigo e interceptar ou bloquear comunicações.

Com esses sistemas em posições defensivas fixas, os avanços das forças da Ucrânia serão mais perigosos e difíceis: os radares russos do Zoopark podem localizar o fogo de artilharia, os veículos Zhitel detectam, rastreiam e bloqueiam as frequências de rádio e tanques Borisoglebsk-2 pode interromper as comunicações por satélite, como o GPS.