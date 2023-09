Brasil vê Zelensky 'em baixa' antes de encontro com Lula em NY

Crédito, Anushree Fadnavis/Reuters

Author, Mariana Sanches

Role, Enviada da BBC News Brasil a Nova York

18 setembro 2023, 16:32 -03 Atualizado Há 1 hora

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o líder ucraniano Volodymyr Zelensky se encontrarão na quarta-feira (20/09), às 16 horas, em Nova York.

A reunião deve encerrar uma sequência de quase 9 meses de desencontros e trocas de farpas entre os líderes.

O governo brasileiro, porém, tenta relativizar a importância do encontro, embora Lula tenha recebido mais de 60 pedidos de reunião e Zelensky seja um dos poucos líderes com quem ele se encontrará, além do presidente dos EUA, Joe Biden, e do chanceler alemão, Olaf Scholz.

"Se (o presidente russo Vladimir) Putin pedisse uma agenda e se comprometesse com o horário oferecido, o presidente Lula igualmente o encontraria", afirmou à BBC News Brasil um diplomata sênior do Brasil em NY.

Recentemente, Lula chegou a dizer que Putin não seria preso se viesse ao Brasil, embora tenha uma ordem de prisão ativa do Tribunal Penal Internacional , do qual o Brasil é signatário. O presidente mais tarde recuou da declaração, embora tenha dito que não sabe qual a serventia do TPI.

Clube da paz

Desde sua eleição, Lula tem defendido a criação de uma espécie de "clube da paz", capaz de construir uma solução diplomática para o fim do conflito que já dura um ano e meio.

Em abril, o brasileiro afirmou que "Putin não pode ficar com o terreno da Ucrânia. Talvez se discuta a Crimeia. Mas o que ele invadiu de novo, tem que se repensar. O Zelensky não pode querer tudo. O mundo precisa de tranquilidade (..) A gente precisa encontrar uma solução".

A Crimeia foi ocupada pela Rússia em 2014, antes da nova ofensiva de Putin iniciada no ano passado.

A proposta foi inicialmente mal recebida por Zelensky, que já afirmou não estar disposto a ceder territórios à Rússia, e vista com ceticismo pelos americanos e europeus. Os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) têm financiado o esforço bélico ucraniano.

Para o governo ucraniano, a posição do Brasil não é neutra nem equidistante. Ao propor um cessar-fogo para abrir negociações, o Brasil estaria privilegiando a Rússia, que teria congelada suas posições de ocupação de territórios ucranianos e ganharia tempo para preparar a defesa dessas áreas.

Também gerou frustração que o assessor internacional de Lula, Celso Amorim, tenha feito uma visita a Putin e demorado para repetir o gesto com Zelensky - o que foi percebido como mais um sinal de uma posição pró-Kremlin do Brasil.

O governo Lula nega e diz que pra manter a posição de imparcialidade, o presidente brasileiro até agora evitou visitas a Moscou.

Em maio, durante o encontro do G-7, em Hiroshima, no Japão, do qual tanto Zelensky quanto Lula participaram na condição de convidados, havia a expectativa de que eles se reunissem, mas a viagem acabou em desencontro.

Segundo o governo brasileiro, Lula ofereceu quatro horários ao colega na ocasião, mas nada agradou ao ucraniano. Já Zelensky disse que foi Lula quem demorou a responder ao pedido de conversa.

"No G-7, Zelensky foi tratado como um super star pelos americanos e os europeus. Estava em busca de armas e ficou soberbo, viu o encontro com Lula como algo menor", disse à BBC News Brasil um auxiliar de Lula.

Na ocasião, Zelensky estava preparando a contraofensiva à Rússia a ser lançada no verão, no Hemisfério Norte, e buscava abastecer seu arsenal. Lula já havia dito q Scholz e a Biden que o Brasil não cederia armamentos à Ucrânia.

"Nós nem temos armamentos pra ceder", disse o senador Jaques Wagner (PT-BA) nesta segunda, em tom de piada, ao confirmar que a posição do Brasil pela solução diplomática não deve se alterar depois da conversa com o ucraniano.

Wagner deverá participar da conversa com Zelensky, além do assessor internacional Celso Amorim e do chanceler Mauro Vieira.

Agora, porém, o momento de Zelensky é diferente em relação a maio, notam diplomatas brasileiros. Auxiliares de Lula vêem Zelensky em sua "maior baixa de popularidade" desde o início do conflito.

Ainda sem resultados militares robustos na contraofensiva à Rússia, tendo tido que demitir seu ministro da defesa recentemente sob alegações de corrupção e recebido críticas públicas sobre sua estratégia militar dos americanos, os maiores financiadores do esforço bélico ucraniano, Zelensky não atravessa uma boa fase e talvez isso tenha aumentado sua disposição para encontrar com Lula.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deve se encontrar com Lula ainda nesta semana

"O presidente brasileiro é um líder global e certamente uma figurinha que faltava no álbum de fotos de Zelensky", diz outro embaixador brasileiro que participa das negociações de bilaterais na ONU.

Há alguns dias, o chanceler ucraniano Dmitri Kuleba ligou ao colega brasileiro Mauro Vieira para pedir o encontro com Lula em NY, o que levou os brasileiros a se questionar se Zelensky estaria agora mais interessado em saídas diplomáticas que Lula possa ajudar a costurar e menos em armas - que o Brasil já afirmou que não dará.

No ano que vem, com as eleições americanas, é possível que a principal fonte de financiamento dos ucranianos, o governo dos EUA, seque. E faltaria a Zelensky uma maior entrada com países do Sul Global, interlocução que Lula poderia ajudar a fazer.

Tudo isso, no entanto, a depender da disposição do ucraniano de cumprir a agenda e ao desenrolar da conversa, ressaltam os diplomatas brasileiros, que não escondem o clima de desconfiança que cerca a realização da reunião.

Mudanças de horários e cancelamento de compromissos são comuns às margens da Assembleia Geral da ONU, mas um novo desencontro entre Zelensky e Lula geraria ruídos políticos de parte a parte, o que o Brasil quer evitar.

O temor é que o ucraniano acabe por eclipsar as prioridades de Lula na viagem: seu discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU nesta terça e o encontro bilateral com Biden, na quarta.

A expectativa é que Zelensky se desloque ao hotel onde Lula está hospedado. O brasileiro tem tentado restringir ao máximo sua circulação por conta das dores no quadril.