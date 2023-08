'Completa mentira': a reação do Kremlin às suspeitas de que Putin estaria por trás da queda do avião de Prighozin

Há 44 minutos

O governo da Rússia rejeitou nesta sexta-feira (25/08) insinuações do Ocidente de que o Kremlin teria dado uma ordem para matar o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin.

O porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, diz que há "muita especulação" sobre a "morte trágica" das pessoas no jato particular que caiu perto de Moscou, na última quarta-feira.