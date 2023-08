Michael Jackson: Tribunal dos EUA permite reabertura de processos de abuso sexual

Wade Robson, fotografado com Jackson na década de 1990, afirma que o cantor o abusou sexualmente

Dois homens que alegam terem sido abusados sexualmente na infância por Michael Jackson podem retomar um processo judicial contra as empresas dele, conforme decisão de juízes em tribunal de apelações dos Estados Unidos.

Estre tribunal, também conhecido como corte de apelações ou tribunal de segunda instância, é um nível intermediário do sistema judiciário dos Estados Unidos. Sua função principal é revisar e decidir apelações de decisões tomadas por tribunais de primeira instância, como tribunais distritais federais e estaduais.

Agora eles podem dar seguimento a processos anteriormente bloqueados contra as empresas do cantor. Eles alegam que essas empresas tinham a responsabilidade de protegê-los.

Wade Robson e o James Safechuck alegam que foram abusados por Jackson no final dos anos 1980 e início dos anos 1990 enquanto estavam na sua propriedade Neverland.

As acusações foram apresentadas no documentário Leaving Neverland de 2019, que a família de Jackson descreveu como um "linchamento público".

Em 2020, um juiz de Los Angeles decidiu que Safechuck não poderia processar as empresas de Jackson, argumentando que as empresas não tinham a obrigação de cuidar dele.

Contudo, na sexta-feira, um tribunal de apelações na Califórnia discordou, determinando que "uma empresa que facilita o abuso sexual de crianças por um de seus funcionários não está isenta de um dever afirmativo de proteger essas crianças apenas porque é de propriedade exclusiva do perpetrador do abuso".

"Seria perverso não reconhecer o dever com base na empresa ré ter apenas um acionista", afirmou a sentença do tribunal. "Portanto, revertemos as decisões proferidas a favor das empresas."