Ataque em escola: os 4 minutos em que a polícia de Nashville conseguiu interromper a ação

Policiais seguiram barulho de tiros e encontraram atirador no segundo andar de escola

O mais recente ataque em massa com armas de fogo nos Estados Unidos foi interrompido por policiais minutos depois de chegarem à Escola Covenant, na cidade de Nashville.

A ação começou às 10h10 no horário local (12h10 em Brasília) da segunda-feira (27/3), quando Audrey Hale, de 28 anos, chegou à escola e se aproximou de uma entrada lateral.

Houve uma confusão inicial sobre a identidade de gênero de Hale — a polícia inicialmente descreveu como uma mulher cisgênero e, posteriormente, disse que Hale se identificava como um homem transgênero.

Hale, que não tinha antecedentes criminais, era ex-aluno da escola e os policiais acreditam que "ressentimento" pode ter sido o motivo para o ataque.

As imagens do circuito interno de TV da escola mostram o que acontece a seguir: portas de vidro se estilhaçam em uma rajada de tiros, permitindo a entrada de Hale, que carregava consigo armamento pesado.

Nos 11 minutos seguintes, três crianças (Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs e William Kinney) e três funcionários (Cynthia Peak, Katherine Koonce e Michael Hill) foram mortos a tiros. O ataque terminou com policiais matando Hale, quatro minutos depois de chegarem à escola.

Aqui está o que sabemos sobre como a tragédia se desenrolou.

O ataque começa

Hale chegou ao estacionamento da escola em seu carro por volta das 9h54

De acordo com seus pais, Hale saiu de casa na manhã de segunda-feira carregando uma bolsa vermelha, onde as autoridades acreditam que estavam as armas usadas no ataque. Hale despistou a mãe quando questionado sobre o conteúdo da bolsa.

Não está claro a que horas isso aconteceu ou quanto tempo se passou até Hale chegar à Escola Covenant. As imagens de câmeras internas a mostram chegando ao estacionamento da escola em seu carro por volta das 9h54.

O zelador Michael Hill, 61, foi baleado através do vidro durante a primeira disparada de tiros, às 10h10. A polícia recebeu a primeira ligação sobre o tiroteio três minutos depois, às 10h13.

Em entrevista coletiva na terça-feira (28), o chefe da polícia de Nashville, John Drake, disse que a diretora da escola, Katherine Koonce, foi encontrada morta em um corredor onde ocorreu um confronto com o atirador.

Não está claro onde as outras vítimas foram encontradas. A polícia acredita que nenhuma das vítimas foi alvejada individualmente.

Audrey Hale atirou para entrar pela porta de vidro

Tiros contra a polícia

Quando os policiais chegaram à escola, Hale atirou contra eles de uma janela do andar de cima, atingindo uma viatura.

O chefe de polícia, John Drake, disse que os investigadores acreditam que Hale teve algum treinamento para atirar de uma posição elevada, colocando-se ligeiramente atrás da janela para não ser um alvo fácil.

Uma mulher não identificada pode ser ouvida dizendo aos policiais que duas crianças estavam desaparecidas

O resto do que sabemos sobre a ação vem de seis minutos de filmagem de câmeras corporais dos policiais Rex Engelbert e Michael Collazo.

A filmagem mostra Engelbert em frente à escola e rapidamente se armando com um rifle tirado do porta-malas de seu veículo. Não está claro a hora exata em que isso ocorreu, pois a câmera corporal não exibe data e hora.

Quando ele sai do veículo, uma mulher não identificada que estava na calçada diz a ele que "as crianças estão todas trancadas", mas que duas crianças estão desaparecidas. Logo depois, a mulher, que parece estar se comunicando com funcionários lá dentro, afirma que "um bando de crianças" está no piso superior.

Pouco mais de um minuto depois de chegar, Engelbert e os outros policiais entram na escola e começam uma varredura no primeiro andar antes de subir em direção ao segundo, onde os tiros podem ser nitidamente ouvidos.

Policiais matam atirador

O tiroteio contra Hale ocorreu menos de quatro minutos depois que os policiais chegaram à escola em suas viaturas

Em imagens da câmera corporal do policial Collazo, um agente pode ser ouvido dizendo "tem uma pessoa caída aqui", a quem Collazo responde: "Continue indo". Os policiais então começam a correr por um corredor, passando por uma vítima no chão.

O vídeo mostra que Engelbert encontrou o atirador pela primeira vez depois de dobrar uma esquina em um átrio de onde Hale parecia estar atirando.

Ele dispara quatro tiros contra Hale, que cai no chão. Outros policiais disparam mais quatro tiros e gritam para o atirador parar de se mover.

As armas de Hale são então removidas enquanto ele aparece imóvel em frente à janela do átrio.

O tiroteio ocorreu menos de quatro minutos depois que os policiais chegaram à escola em suas viaturas.

As ações dos policiais — particularmente Engelbert e Collazo — foram elogiadas por salvar a vida de outras vítimas em potencial.

Em entrevista à CBS News, parceira de mídia da BBC nos Estados Unidos, Drake disse que "poderíamos ter tido muito mais baixas do que tivemos".

"Eles responderam imediatamente quando entraram, abordaram e mitigaram o suspeito", acrescentou.

A resposta em Nashville parece contrastar fortemente com as ações da polícia no tiroteio de maio de 2022 na escola Robb Elementary em Uvalde, Texas.

Nesse incidente, a polícia hesitou por 74 minutos, dando ao suspeito mais tempo para matar. Um total de 21 pessoas, incluindo 19 crianças, morreram.

"Eu diria que, em circunstâncias extremas, eles [Engelbert e Collazo] foram além", disse o treinador da polícia Todd McGhee ao jornal local The Tennessean. "Esses primeiros agentes de resposta cumpriram um modelo de reação a um atirador ativo, como deve ser."