O que está por trás das ondas de calor na Europa?

Visitantes foram afetados pelo calor na Acrópole, em Atenas, na Grécia, que fica no topo de uma colina rochosa e oferece pouca sombra

A onda de calor já durou mais do que o normal, e as temperaturas noturnas permanecem altas.

Os termômetros também devem marcar altas temperaturas na Europa na próxima semana, com a aproximação de outra onda de calor.

O governo italiano aconselhou qualquer pessoa nas áreas cobertas pelos alertas vermelhos de sábado a evitar a luz solar direta entre 11h e 18h e a ter cuidado especial com os idosos ou vulneráveis.

Em Roma, a guia turística Felicity Hinton, de 59 anos, disse à BBC que as altas temperaturas combinadas com a superlotação tornaram "pesadelo" andar pela cidade.

"Está sempre quente em Roma, mas tem estado consistentemente quente por muito mais tempo do que o normal", disse ela.

Um gondoleiro em Veneza disse à BBC que estava tão quente que as icônicas gôndolas da cidade se tornaram insuportáveis.

Enquanto isso, a Grécia atingiu temperaturas de 40°C ou mais nos últimos dias. A Acrópole de Atenas — a atração turística mais popular do país — foi fechada durante as horas mais quentes de sexta e sábado para proteger os visitantes.

Matt Finden, de 51 anos, natural de Vancouver, no Canadá, e sua família estavam entre os últimos turistas a visitar a Acrópole antes de o local fechar.

"Foi incrível lá em cima. Mas ao longo do caminho vimos pessoas desmaiadas recebendo atendimento médico, sentadas nas costas de ambulâncias e até vomitando de insolação", disse ele à BBC.

A Cruz Vermelha oferece água e primeiros socorros no local, que fica no topo de uma colina rochosa e oferece pouca sombra aos visitantes.

Também há temores de um maior risco de incêndios florestais, especialmente em áreas com ventos fortes. A Grécia sofreu grandes incêndios florestais em 2021 em outra onda de calor excepcional.

As altas temperaturas também atingiram as partes centrais da Europa, com a Alemanha e a Polônia entre os países afetados.